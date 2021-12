Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Bad Liebenstein (ots)

Auf frischer Tat erwischt wurde ein Ladendieb durch das Personal eines Lebensmittelmarkts am 11.12.2021 in Bad Liebenstein. Der 66 Jahre alte Mann packte diverse Artikel im Wert von rund 70 Euro in seinen Rucksack und wollte das Geschäft anschließend ohne zu bezahlen durch den Eingang wieder verlassen, woran er durch die Mitarbeiter jedoch gehindert wurde. Die Personalien des bis dahin unbekannten Diebs konnten anschließend durch die eingesetzten Polizeibeamten geklärt werden. Das Diebesgut musste der Herr selbstverständlich im Geschäft lassen, wo er außerdem ein unbegrenztes Hausverbot erhielt. Weiterhin sieht er sich nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls konfrontiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell