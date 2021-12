Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand zerstört Trabant

Stadtlengsfeld (ots)

Am 11.12.2021 kam es gegen 16:20 Uhr zum Brand einer einzeln stehenden Garage in der Ortslage Stadtlengsfeld. Der 21 Jahre alte Nutzer befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte dieser mit einer Pumpe Benzin aus seinem Trabi, welcher in der Garage abgestellt war, pumpen, um dieses in den leeren Tank seines Mopeds zu füllen. Durch einen elektrischen Defekt an der Pumpe entzündete sich der Kraftstoff jedoch, wodurch es innerhalb kürzester Zeit zum Vollbrand der Garage kam. Der junge Mann konnte noch rechtzeitig nach draußen flüchten und wurde glücklicherweise nicht verletzt. Anschließend alarmierte er umgehend die Feuerwehr, welche das Feuer in der Folge schnell löschen konnte. Vom Trabant sowie der restlichen Einrichtung blieb trotz dessen kaum mehr als Asche übrig. Auch an der Garage entstand erheblicher Sachschaden.

