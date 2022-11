Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Hotel eingebrochen und Geld entwendet

Blaubach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Kuseler Straße in ein Hotel eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

