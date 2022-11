Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Zwei leichtverletzte Personen waren am Mittwochnachmittag im Uferweg die Folge eines Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Donnerbergkreis in einem Kurvenbereich zu weit nach links, so dass er mit dem Außenspiegel den Lenker eines entgegenkommenden Fahrrades touchierte. Die 55-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach kam daraufhin zu Fall und wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer klagte über Schmerzen und wurde ambulant untersucht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1300 Euro. |pirok

