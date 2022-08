Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht!

Hirschberg-Leutershausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01:45 Uhr flüchtete ein bislang unbekannter VW-Fahrer auf der B3 vor einer Polizeikontrolle. Ein Zeuge beobachtete den Mann zuvor, wie dieser mit dem Auto in Schlangenlinien auf der B3 von Weinheim in Richtung Schriesheim unterwegs war und verständigte die Polizei.

Als der VW-Fahrer schließlich kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Auf Höhe eines Supermarktes, kurz vor der L541, stoppte der Fahrer schließlich, sprang aus dem Auto und setzte die Flucht zu Fuß fort. Er rannte über die Straße "Im Sterzwinkel" in ein nahegelegenes Feldgebiet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang es dem Fahrer, zu entkommen.

Warum er vor der Polizeistreife geflohen ist, ist noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Fahrer unter der Telefonnummer 06201/1003-0 entgegen.

