Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken in Schlägerei verwickelt - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr kam es im Bereich der Judengasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die verständigte Polizei konnte bei ihrem Eintreffen zunächst einen 33-jährigen Mann mit einer Platzwunde am Kopf feststellen, welcher angab von sechs Personen angegriffen worden zu sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten im näheren Umfeld schnell mehrere Personen, welche in die Körperverletzung involviert gewesen sein dürften, angetroffen werden. Hierbei erhärtete sich der Verdacht der Tatbeteiligung zweier 26-jähriger Männer. Gegen diese wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der verletzte 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert, weshalb im Verlauf der weiteren Ermittlungen noch immer Lücken im Geschehensablauf zu schließen sind. Hierzu können sich Zeugen beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 melden.

