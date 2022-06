Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Falsche Bankmitarbeiter ergaunern 9800 Euro

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Tag (13.06.) erschien ein 67-jähriger Leichlinger bei der Polizeiwache Burscheid, um eine Anzeige wegen Betruges zu erstatten.

Zwei Tage zuvor war der Geschädigte mit seinem Mobiltelefon auf der Internetseite seiner Bank unterwegs. Nachdem er seine Zugangsdaten eingegeben hatte, erhielt er überraschend die Nachricht, dass sein Zugang gesperrt worden sei. Er sollte eine Rückrufnummer angeben und die Bank würde ihn zeitnah kontaktieren.

Wenige Minuten später rief eine vermeintliche Mitarbeiterin der Bank auf seinem Mobiltelefon an. Diese teilte ihm mit, dass man verdächtige Kontobewegungen festgestellt hätte. Angeblich hätte jemand versucht, einen Betrag von 9.800 Euro von seinem Konto zu transferieren.

Da er diese Überweisung auf Nachfrage nicht getätigt hatte, sollte er die Transaktionsnummer (TAN) aus seiner Banking-App nennen, um diese Überweisung zu stornieren.

Abschließend sagte man ihm, dass alles geklappt hätte und, dass er sich am kommenden Montag bei seiner Bankberaterin vor Ort melden solle. Dass er einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war, wurde jedoch bereits am nächsten Tag klar, als sich eine tatsächliche Bankmitarbeiterin meldete, um ihn über eine erfolgte verdächtige Überweisung in Höhe von 9.800 Euro zu informieren.

Offenbar hatten die Täter die Zugangsdaten zum Onlinebanking des Geschädigten bereits im Vorfeld ausgespäht und benötigten nur noch die TAN, um an das Geld zu gelangen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis. Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Adresse, Kontodaten, Kreditkartennummern oder ähnliches weiter. Fragen Sie selbst bei Ihrer Bank nach, ob der Anruf tatsächlich von dort kommt. Im Zweifelsfall ziehen Sie Angehörige hinzu oder verständigen Sie die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell