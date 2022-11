Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von E-Bike und Werkzeugkasten

Kusel-Bledesbach (ots)

Am Freitag den 04.11.2022, entwendete ein bisher unbekannter Täter, mehrere Gegenstände aus einer Garage in der Friedhofstraße in Kusel-Bledesbach. Im Zeitraum 14:00 Uhr - bis 15:30 Uhr, wurden laut Angaben der Geschädigten ein schwarzes E-Bike der Marke "Fischer", ein Werkzeugkasten sowie mehrere "Sprühflaschen" aus der besagten Garage entwendet. Zuvor habe eine unbekannte männliche Person an dem Wohnanwesen geklingelt und nach Werkzeug gefragt. Nachdem dies durch die Geschädigten abgelehnt wurde, verließ die männliche Person die Örtlichkeit. Die Person trug laut Angaben der Geschädigten eine schwarze Jogginghose und eine "senffarbene" Jacke. Es entstand ein Schaden von circa 900 Euro. Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

