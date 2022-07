Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrradunfall - Polizei sucht Zeugin, die Fahrrad in ihre Obhut nahm

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Vergangenen Mittwoch (20. Juli) stürzte ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung auf einem Waldweg zwischen Beckmannsbusch und Norbertstraße.

Es bot sich eine Frau an, das hochwertige Fahrrad des Mannes an sich zu nehmen und es für die Dauer seines Krankenhausaufenthalts in ihrem Keller zu lagern. Der 47-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Frau gab dem 47-Jährigen einen Zettel mit ihrer Handynummer mit, welcher nunmehr verschollen ist. Die Personalien der Frau sind ebenfalls unbekannt. Es wird vermutet, dass sie in der Nähe der Unfallstelle wohnt.

Die Polizei wurde nicht zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Daher bitten wir die unbekannte Frau, die das Fahrrad netterweise an sich nahm, bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden, um Fahrrad und Besitzer wieder zusammenführen zu können./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell