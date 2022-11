Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221103.6 Schalkholz: Einbrecher erbeutet Tresor

Schalkholz (ots)

Innerhalb der letzten anderthalb Wochen ist es in Schalkholz zu einem Einbruch in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebes gekommen. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 23. Oktober 2022 bis zum gestrigen Tag verschaffte sich ein Unbekannter über eine Tür Zutritt zu einem Haus in der Straße Osterende. Aus dem Inneren entwendete er einen kleinen Tresor, der unter anderem Bargeld enthielt.

Im Nachhinein erinnerte sich eine Zeugin an ein verdächtiges Fahrzeug, das am Mittwochvormittag in Tatortnähe parkte und aus dem ein Mann stieg, der sich auf das Grundstück des Anzeigenden begab, nachdem er zunächst an der Tür der Beobachterin geklingelt hatte. Näher beschreiben konnte die Frau den Unbekannten nicht. Möglicherweise war er der Dieb.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

