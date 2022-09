POL-HB: Nr.: 0566 --Zeugin mit Zivilcourage verhindert Schlimmeres

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße Zeit: 06.09.2022, 21.30 Uhr

Ein 14 Jahre alter Junge wurde am Dienstagabend in Vegesack von einem unbekannten Angreifer bewusstlos getreten und ausgeraubt. Als eine Passantin eingriff, flüchtete der Gewalttäter.

Die Zeugin beobachtete, wie ein Jugendlicher in der Gerhard-Rohlfs-Straße auf den 14-Jährigen einschlug. Als dieser am Boden lag, trat der Angreifer gegen den Kopf des Jungen, so dass dieser das Bewusstsein verlor. Die 35 Jahre alte Frau rannte umgehend zum Geschehen und schrie laut "Stopp". Der Jugendliche flüchtete daraufhin in Begleitung von vier weiteren Personen und einer erbeuteten Tasche in Richtung Sedanplatz. Die 35-Jährige verständigte einen Rettungswagen und leistete dem Jungen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 14-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Angreifer wurde als etwa 17 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, kräftig und mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug helle Oberbekleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei lobt ausdrücklich das couragierte Verhalten der Passantin. Sie hat geholfen, ohne sich selbst in große Gefahr zu begeben, Hilfe organisiert und sich ums Opfer gekümmert. Mehr Tipps zur richtigen Zivilcourage gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003.

