POL-HB: Nr.: 0564--Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Parkstraße Zeit: 04.09.22, 21.40 Uhr

Am Sonntagabend drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Schwachhausen ein. Er bedrohte die Bewohner mit einem Messer und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die Polizei konnte noch in der Nacht einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Haftgründe gegen ihn werden derzeit geprüft.

Der Eindringling gelangte durch ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus an der Parkstraße. Er überraschte die beiden Bewohner im Wohnzimmer beim Fernsehen und bedrohte die 37 Jahre alte Frau und ihren 40-jährigen Mann sofort mit einem Messer. Anschließend erbeutete der Einbrecher eine Bankkarte, ein Handy und Autoschlüssel, verließ das Haus und flüchtete mit dem Auto der Bewohner vom Tatort. Das Paar und ihr im Nebenzimmer schlafendes Kleinkind blieben unverletzt. Die Frau konnte ihr Smartphone anschließend in Walle orten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten dort schnell einen 42 Tatverdächtigen, der sich vor der Polizei in einem Fahrzeuganhänger versteckt hielt. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher wurden das Raubgut und weitere Beweismittel gefunden und beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit wird geprüft, ob er mit weiteren, gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen dauern an.

