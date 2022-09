POL-HB: Nr.: 0558 --Polizei nimmt Messerangreifer fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Wilhelm-Kaisen-Brücke Zeit:03.09.22, 22.20 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Samstagabend in der Bremer Neustadt wurde ein Beteiligter durch Messerstiche schwer verletzt. Die Polizei nahm die beiden Angreifer fest.

Bei einem Drogendeal geriet ein 30 Jahre alter Mann mit zwei Jugendlichen in einer Straßenbahn in einen Streit. Dieser eskalierte und einer der Jungen soll noch in der Bahn mehrfach auf den 30-Jährigen eingestochen haben. An der Haltestelle Wilhelm-Kaisen-Brücke stiegen alle Beteiligten aus und die jugendlichen Täter flüchteten. Der 30 Jahre alte Mann wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Angreifer noch in der Nacht stellen und festnehmen. Einer führte ein Messer bei sich. Das mutmaßliche Tatmittel wurde als Beweismittel sichergestellt. Aktuell werden Haftgründe gegen die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen geprüft. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

