Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0559--Einbrecher auf frischer Tat gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Parkallee Zeit: 03.09.22, 23.50 Uhr

Ein Dieb drang am späten Samstagabend in eine Wohnung in Schwachhausen ein. Der Eindringling konnte auf frischer Tat vom Bewohner gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den 35-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Erdgeschosswohnung an der Parkallee. Er durchsuchte mehrere Zimmer und durchwühlte Schränke und Schubladen. Als der 35 Jahre alte Bewohner nach Hause kam und den Eindringling überraschte, versuchte dieser noch durch das Einstiegsfenster zu flüchten. Der 35-Jährige schnappte sich den Langfinger, alarmierte die Polizei und übergab ihn den schnell eintreffenden Einsatzkräften. Die Beute, unter anderem ein Handy, Kreditkarten, Münzen und Kopfhörer, führte er noch bei sich.

Der 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell