POL-REK: 220623-1: Fahrradfahrer leicht verletzt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Ein Unfallbeteiligter soll davon gefahren sein, obwohl der Zweiradfahrer gestürzt sei.

Die Polizei sucht derzeit nach einem unbekannten Autofahrer, der am Dienstagnachmittag (23. Juni) an einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer (60) in Bergheim beteiligt gewesen sein soll. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Laut derzeitigem Sachstand waren die beiden Unfallbeteiligten gegen 16.40 Uhr auf der Aachener Straße in Richtung Bergheim unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Krefelder Straße habe der Unbekannte mit seinem Ionic den Zweiradfahrer überholt. Dabei habe er aus bislang ungeklärter Ursache den Fahrradlenker des 60-Jährigen touchiert. Der Radfahrer sei dann gestürzt. Der Autofahrer soll mit seinem silbernen Hyundai davon gefahren sein.

Die Beamten des Verkehrskommissariats nehmen Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

