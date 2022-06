Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220622-2: Trickdieb entwendete Wertgegenstände von Senior

Wesseling (ots)

Unter einem Vorwand verschaffte sich der Täter Zutritt zur Wohnung

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Dienstagvormittag (21. Juni) in Wesseling Schmuck und Bargeld aus der Wohnung eines Seniors entwendet haben soll. Laut ersten Ermittlungen habe der circa 40- bis 45-jährige Mann den Anwohner gegen 10.15 Uhr vor seiner Wohnung an der Heinrich-Heine-Straße angesprochen. Er habe behauptet ein Bekannter des Seniors zu sein und sei ihm in die Wohnung gefolgt. Dort habe er sich im Schlafzimmer eingeschlossen und sei kurz darauf samt Beute geflüchtet.

Der Dieb habe zur Tatzeit eine schwarze Kappe, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Hose getragen. Zudem habe er eine Tüte mit Blumen bei sich gehabt. Laut ersten Ermittlungen soll der Täter auch bei weiteren Geschädigten im Bereich der Straße "Im Blauen Garn" an der Tür geklingelt haben. Dabei habe er sich als Verkäufer ausgegeben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen alle Hinweise zur Identität des Diebs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell