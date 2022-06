Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220622-1: Bei Alleinunfall schwer verletzt - Blutprobe

Pulheim (ots)

Am Dienstagabend (21. Juni) hat sich eine Autofahrerin (60) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die 60-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 19.15 Uhr soll die Kölnerin mit ihrem Fiat auf der Bundesstraße (B) 59 aus Pulheim in Richtung Köln gefahren sein. Die 60-Jährige soll nach Angaben von Zeugen an einer Fahrbahnverjüngung, an der sich die Fahrbahn in Richtung Köln von zwei auf einen Fahrstreifen reduziert, abrupt vom linken auf den rechten Fahrstreifen gefahren sein. Dadurch sei der Fiat 500 ersten Erkenntnissen zufolge außer Kontrolle geraten und überschlug sich auf das Dach. Die Fahrerin rutschte mit dem Fahrzeug zurück in Richtung der Fahrbahnmitte. Ersthelfer (22/38) versorgten die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die eingesetzten Beamten erhielten Hinweise darauf, dass die Dame alkoholisiert gefahren sein könnte. Im Krankenhaus führten Polizisten bei der 60-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der mit rund 1,3 Promille ausfiel. Im Anschluss ordneten sie eine Blutprobe an.

Für die Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die B 59 in beide Richtungen. Zum Abtransport des beschädigten Autos verständigten sie ein Abschleppunternehmen. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

