Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220621-4: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Hürth (ots)

Efferener Straße mehrere Stunden gesperrt.

Am Montagabend (20. Juni) sind zwei Fahrradfahrer (70, 72) in Hürth aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen und gestürzt. Der 70-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei unter anderem, ob ein medizinischer Notfall als Grund für den Zusammenstoß in Frage kommen könnte. Der 70-Jährige verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen waren ein 72-Jähriger und eine Zeugin gegen 20.15 Uhr auf dem Fahrradweg der Efferener Straße in Richtung Beller Straße unterwegs. Der 70-Jährige sei in Richtung Horbeller Straße gefahren. Auf Höhe der Einmündung zur Krieler Straße kam es zum Zusammenstoß. Der ältere Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Patienten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten sperrten die Efferener Straße zwischen der Bellerstraße und der Straße "Nettgesweg" für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme. Gegen 22 Uhr gaben die Beamten die Straße wieder frei. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell