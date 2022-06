POL-NE: Bankmitarbeiter verhindert Betrug - Falsche Polizeibeamte scheitern

Neuss-Kaarst (ots) - Am Dienstag, 31.05.,kam es um 19:50 Uhr in Kaarst, im Bereich der Kreuzung An der Wegscheider Heck / Weilerhöfe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Düsseldorfer mit seinem Rennrad die Straße "An der Wegscheider Heck" in Fahrtrichtung Tespo Sportpark. Im Kreuzungsbereich "Weilerhöfe" übersah er den von rechts kommenden ...

