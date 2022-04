Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Trickdiebstahl beim Einkaufen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine ältere Dame lud heute Mittag (30.April 2022) in Uerdingen gerade ihre Einkäufe ins Auto, als sie von einem ca. 40-jährigen Mann kurz abgelenkt wurde. Dabei entnahm er unbemerkt ihre Handtasche aus dem Auto und flüchtete. Der Täter trug eine auffällige helle Schirmmütze, eine helle, blaue Jacke und eine Sonnenbrille. Er soll deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und ein südländische Erscheinungsbild haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

