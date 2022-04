Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Täter flüchtet nach gescheitertem Raub - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (29. April 2022) stieg eine 53-Jährige Krefelderin gegen 9:25 Uhr am Karlsplatz aus dem Bus und lief zu Fuß in Richtung Westwall. Ein alkoholisierter Mann, der vorher bereits mit ihr im selben Bus gewesen war, näherte sich plötzlich von hinten, schlug ihr in den Nacken und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Als dies scheiterte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Hubertusstraße. Die Frau wurde bei dem Schlag leicht verletzt, benötigte vor Ort allerdings keine ärztliche Betreuung.

Der Täter ist 35 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Laut Zeugenaussage hat er ein "südosteuropäisches sowie ungepflegtes Erscheinungsbild mit deutlich gebräunter Hautfarbe" und verfilzte Haare, ähnlich wie "Rastalocken". Er trug eine khakifarbene Jacke, eine dunkle Jeans und eine Tasche oder einen Rucksack in der Hand.

Für Hinweise melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (134)

