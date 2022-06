Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Rommerskirchen

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (31.05.), in der Zeit von 03:10 bis 03:25 Uhr, versuchten zwei Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße "Zum Schützengrund" einzudringen. Die Männer betraten zunächst ein unverschlossenes Gartenhaus, verließen dieses wieder unverrichteter Dinge, begaben sich zum Wintergarten. Da es ihnen augenscheinlich nicht gelingt, dessen Tür zu öffnen, verlassen sie das Grundstück wieder. Dabei kontrollieren die Täter, ob die Fahrzeuge der Hausbewohner verschlossen sind. Eine nähere Beschreibung der beiden Männer liegt bislang nicht vor.

Ein Zweifamilienhaus an der Bergheimer Straße wurde ebenfalls am Dienstag (31.05.), in der Zeit von 08:30 bis 11:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster aufgebrochen und waren in die Wohnung eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Unbekannten den Tatort ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

