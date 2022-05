Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer beschädigen Gartentor und Autos

Neuss (ots)

Am späten Montagabend (30.05.), in der Zeit von 23:40 bis 23:55 Uhr, beobachteten Zeugen an der Nierenhofstraße eine Gruppe von Randalierern. Nach ersten Feststellungen wurden Mülltonnen umgekippt, ein Gartentor eingetreten und der Kotflügel eines Autos eingedellt. Außerdem wurden von dem Wagen die Ventilkappen entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräften im Nahbereich sieben Tatverdächtige antreffen. Die Personalien der Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 16 bis 19 Jahren wurden festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits in den vorangegangenen Nächten soll es zu Vandalismus und Sachbeschädigungen in dem Bereich gekommen sein. So wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26./27.05.) durch Unbekannte an einem Audi ein Stück der vorderen Spoilerlippe abgetreten.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat 21.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

