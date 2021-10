Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruchsalarm wird ausgelöst: Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Heesweg ist eine Alarmanlage angesprungen. Die Polizei hofft, dass Zeugen davon am Donnerstag gegen 20.40 Uhr etwas mitbekommen haben.

Die Einbrecher gelangten über den Wintergarten ins Haus, öffneten gewaltsam zwei Türen. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Xanten unter der Telefonnummer 02801 / 71420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell