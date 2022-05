POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde am Alten Bösperder Weg eine Abstellhütte aufgebrochen. Darin war allerdings nichts zu holen: Die Hütte war leer. Zwischen Montagmorgen, 7.50 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, wurde am Schwitter Weg ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Mountainbike der Marke S'Cool war mit einer Kette an einem Baum am Parkplatz der Wilhelmshöhe befestigt. (cris) Rückfragen bitte an: ...

