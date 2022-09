POL-HB: Nr.: 0563 --Raubüberfall mit Spritze

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Parkallee Zeit: 03.09.22, 23.50 Uhr Ein Dieb drang am späten Samstagabend in eine Wohnung in Schwachhausen ein. Der Eindringling konnte auf frischer Tat vom Bewohner gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den 35-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die ...

mehr