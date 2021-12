Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211215.5 Glückstadt: Nachbarin verschreckt Einbrecher

Glückstadt (ots)

Vermutlich war es das Erscheinen einer Frau, das einen Einbrecher am Dienstag in Glückstadt von seinem Vorhaben absehen ließ. Er flüchtete vom Ort, in das Objekt war er bis dahin nicht gelangt.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr war das tatbetroffene Einfamilienhaus von seinen Bewohnern gänzlich verlassen. In der Zeit suchte ein Unbekannter das Gebäude in der Besantwiete auf und machte sich an der Terrassentür zu schaffen. Die dadurch entstandenen Hebelspuren entdeckte der Hausbewohner bei seiner Rückkehr, der Einbrecher war allerdings fort, hinterließ jedoch einige Spuren. Vermutlich hatte den Täter eine heimkehrende Nachbarin verscheucht, die etwa zehn Minuten vor dem Geschädigten zuhause ankam.

Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Da der Tatort an einer Spazierstrecke liegt, ist es nicht ausgeschlossen, dass Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell