Ulm (ots) - Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW von Burgrieden nach Laupheim. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Dort fuhr er in einen Graben. An seinem Auto entstand Schaden von etwa 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Aufnahme des ...

