POL-UL: (BC) Burgrieden - In Graben gefahren

Am Sonntag kam ein alkoholisierter Mann, der zudem keinen Führerschein hat, bei Burgrieden von der Straße ab.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW von Burgrieden nach Laupheim. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Dort fuhr er in einen Graben. An seinem Auto entstand Schaden von etwa 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Das der Mann Alkohol getrunken hatte, bestätigte ein Alkotest. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Ob durch den Unfall Fremdschaden entstand, ermittelt nun die Polizei.

Die Polizei Laupheim stellte zudem fest, dass der junge Mann das Auto unberechtigt führte. Außerdem war ist nicht im Besitz des notwendigen Führerscheins. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Die Polizei warnt:

Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

