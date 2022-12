Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Stockach (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Einmündung der Hauptstraße auf die Winterspürer Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Krankenfahrstuhl gekommen. Ein 67-jähriger Mann fuhr mit einem Seat auf der Hauptstraße in Richtung Winterspürer Straße. An der Einmündung auf die Winterspürer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 83 Jahre alten Mann in einem Krankenfahrstuhl. Durch den Aufprall kippte der Fahrstuhl um. Der 83-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ob an dem Seat und dem Krankenfahrstuhl Sachschaden entstand ist nicht bekannt.

