Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schamberg

Kreis Rottweil) Von der Straße abgekommen und gegen Auto geprallt (18.12.2022)

Schramberg (ots)

Weil er zu schnell auf eisglatter Straße unterwegs gewesen ist, hat ein Autofahrer in der Weihergasse am Sonntag gegen 18.30 Uhr einen heftigen Unfall verursacht. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Richtung Schillerstraße, kam auf glatter Straße ins Schleudern und prallte wuchtig gegen ein auf einem angrenzenden Großraumparkplatz abgestelltes Auto. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst musste sie bergen. Der Gesamtsachschaden belief sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 20.000 Euro.

