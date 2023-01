Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Apotheken - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Apotheke

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend (08.01.) und Montagmorgen (09.01.) in eine Apotheke in der Goerdelerstraße ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Fulda. In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte zwischen Samstagmittag (07.01.) und Montagmorgen (09.01.) in eine Apotheke ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Danach durchsuchten sie die Geschäftsräume und stahlen Bargeld. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. Am Sonntagabend (08.01.), zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Lindenstraße einzubrechen. Dabei beschädigten die Täter ein Schaufenster und verursachten so circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Künzell. Auf einem Firmenparkplatz in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 22. Dezember und dem 9. Januar die beiden amtlichen Kennzeichen FD-IB 250 von einem Fiat Ducato. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

