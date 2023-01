Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW gerät in Gegenverkehr- vier Schwerverletzte

Hofbieber (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Montagabend auf der L 3174 in Höhe Königsmühle.

Ein aus Richtung Hofbieber kommender, mit einer 70-jährigen Dame besetzter PKW geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 18.00 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst nach links in den Gegenverkehr und streifte dort einen LKW mit Auflieger.

Im weiteren Verlauf stieß der PKW mit einem weiteren aus Richtung Tann kommenden PKW zusammen, welcher mit einem Elternpaar und dessen 7-jährigen Kind besetzt war.

Während der LKW-Fahrer unverletzt blieb, wurden alle vier Personen in den PKW schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in der Folge in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 75.000 Euro, zudem verlor der LKW aufgrund eines aufgerissenen Tankes etwa 400 Liter Diesel.

Die Fahrbahn war im benannten Bereich für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizei aus Hilders der Rettungsdienst mit vier Einsatzwagen sowie einem Notarzt.

Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehrkräfte aus Hofbieber Ost und Schwarzbach.

Gefertigt: Rehm, PHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

