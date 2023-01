Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallflucht

Hilders. Am Dienstag (03.01.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz Grabenhöfchen an der B458 eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte oder ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender schlug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Aussteigen eine Tür seines Fahrzeugs gegen die hintere linke Tür eines dort geparkten, schwarzen Volvos mit Frankfurter Kennzeichen. Dadurch entstand an dem Volvo Sachschaden in noch unklarer Höhe. Der oder die Verursachenden entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681 / 96120 oder jede andere Polizeidienststelle melden.

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Sonntag (08.01.), zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bahnhofstraße. Dabei beschädigte er auf unbekannte Weise eine Grundstücksmauer und verursachte Schaden von circa 1.800 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen schwarzen VW Passat Kombi gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Hauneck. Am Samstag (07.01.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta aus Bad Hersfeld die L 3170 von Buchenau in Richtung Bodes. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den entgegengesetzten Fahrstreifen in die Schutzplanke, prallte von dort ab und landete auf der rechten Fahrbahnseite im Graben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4200 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (08.01.), gegen 5 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Steffen" in Richtung der Straße "Beckersgraben" und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in Höhe Haus Nummer 5 rückwärts auf der Fahrbahn wenden, um stadteinwärts zu fahren. Hierbei beschädigte er den Zaun eines dortigen Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmende unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gegen Hauswand gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach. Am Freitag (06.01.), gegen kurz vor 2 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein noch unbekannter Pkw-Fahrer die Straße "Hinter dem Spittel" in aufsteigender Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 1 kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

