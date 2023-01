Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Behördengebäude - Einbruch in Firmengebäude - Pkw aufgebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Behördengebäude

Fulda. Zwischen Freitagabend (06.01.) und Sonntagmorgen (08.01.) brachen Unbekannte in ein Behördengebäude in der Schillerstraße ein. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zutritt zum Haus und durchsuchten verschiedene Räume. Sie stahlen Bargeld und einen Laptop. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zu Samstag (07.01.), zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, Zutritt zu einer Firmenhalle in der Johannes-Nehring-Straße. Der Täter stahl einen Excenterschleifer sowie einen Werkzeugkoffer. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 20 bis 35 Jahre, 170 bis 185 cm groß, dunkle Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Pelzkragen, einer hellen Hose und weißen Turnschuhen mit schwarzen Streifen. Der Täter war mit einem Elektro-Scooter unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Auf einem Friedhofsparkplatz in der Buttlarstraße brachen Unbekannte am Sonntagnachmittag (08.01.), zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr, zwei Pkw - einen grauen Mitsubishi und einen schwarzen Seat - auf, stahlen zwei Handtaschen mit persönlichen Gegenständen und verursachten insgesamt circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell