FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - vermutlich Garagenbrand

Werne (ots)

Am Dienstagabend wurde der Löschzug 1 Mitte um 21:13 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - vermutlich Garagenbrand" in die Stockumer Straße im Werner Ortsteil Evenkamp alarmiert. Nach einer ersten Erkundung des Einsatzleiters stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in einem kleinen Waldstück, anstatt um einen Garagenbrand handelte. Ein Trupp löschte unter umluftunabhängigem Atemschutz mittels 1-C-Rohrs den Brand. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert, damit sichergestellt ist, dass sich nirgendwo mehr Glutnester befinden. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], ein Rettungswagen und die Polizei.

