Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - VU 2 PKW, 2-3 leicht verletzte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Dienstagmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:04 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - VU 2 PKW, 2-3 leicht verletzte" in die Horster Straße in den Werner Ortsteil Evenkamp alarmiert. Vor Ort sind aus bislang ungeklärter Ursache zwei PKW zusammen gestoßen. Durch den Aufprall lösten die Airbags der PKW aus und die Insassen wurden leicht verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich glücklicherweise keine Person mehr im PKW, sondern beide wurden bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1], zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell