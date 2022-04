LPI-G: Fassade beschmiert

Gera (ots) - Gera: Zeugen meldeten gestern (06.04.2022) der Gera Polizei im Bereich der Bieblacher Straße (Garagenkomplex) ein im Gebüsch liegendes Motorrad gefunden zu haben. Als die Beamten vor Ort eintrafen stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 06.01.2022 - 06.04.2022 offenbar in eine dortige Garage einbrachen und in der Folge das Motorrad stehlen wollten. Warum die Täter ihr Beutegut am Tatort ...

