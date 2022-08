Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Dienstagabend (2. August) hat sich gegen 19:15 Uhr auf der L711 zwischen den Ortsteilen Neuenkleusheim und Kruberg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 35-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Neuenkleusheim. Vor einer Linkskurve bremste er sein Motorrad stark ab und geriet von der Fahrbahn. Er fuhr in einen Grünstreifen und stürzte. Der Mann kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

