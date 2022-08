Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 64-Jährige mit Pedelec gestürzt

Attendorn (ots)

Am Montag (1. August) hat sich gegen 12:30 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Jäckelchen und Mecklinghausen eine 64-Jährige bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Dabei befuhr die Radfahrerin die Straße talabwärts und stürzte in einer Linkskurve. Ein Passant nahm die bereits am Boden liegende 64-Jährige wahr und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

