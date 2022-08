Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallverursacher ermittelt

Attendorn (ots)

Am Montag (1. August) erschien gegen Mittag eine 41-Jährige in der Polizeiwache, um eine Anzeige wegen Unfallflucht zu erstatten. Dabei schilderte sie, dass sie morgens gegen 06:25 Uhr mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg In der Stesse in Fahrtrichtung Kölner Straße befahren hatte. Auf Höhe einer ortsansässigen Firma kam ihr ein Lkw entgegen, der in die Einfahrt des Unternehmens abbiegen wollte und plötzlich stehen blieb. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu vermeiden, musste die Radfahrerin stark bremsen und kippte dadurch mit dem Rad um. Dabei verletzte sie sich. Als die 41-Jährige den Lkw-Fahrer auf sein Verhalten und den Unfall sprach, setzte dieser seine Fahrt fort. Aufgrund der Fahrer- und Fahrzeugbeschreibung konnte der Fahrer im Laufe des Tages ermittelt werden. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Die gestürzte Radfahrerin begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand geringer Sachschaden an dem Rad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell