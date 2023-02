Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Verdacht Rotlichtfahrt

Am Samstag soll ein Mann in Uhingen bei Rot über zwei Kreuzungen gefahren sein.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr soll ein 23-Jähriger gleich zweimal bei Rot gefahren sein. Zeugen meldeten, dass der Mann mit einem weißen 4er BMW zuerst an der Kreuzung Kirchheimer Straße/Stuttgarter Straße und anschließend an der Kreuzung Esslinger Straße/Schorndorfer Straße bei Rot gefahren sei. In beiden Fällen zeigte die Ampel wohl schon eine längere Zeit Rot. Zu Gefährdungen kam es wohl nicht.

Die Polizei kontrollierte kurz darauf den Fahrer. Die Beifahrerin des 23-Jährigen bestritt dabei die Vorwürfe.

Die Polizei Göppingen bittet um Hinweise von Zeugen zu der Fahrt des Mannes. Sie werden gebeten, sich unter 07161/63-2360 zu melden.

Hinweis:

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

