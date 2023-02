Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Unfallverursacherin erwischt

Eine aufmerksame Zeugin half der Polizei. So konnte eine Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag rasch aufgeklärt werden.

Ulm (ots)

Die Zeugin beobachtete gegen 1 Uhr die Fahrerin eines Opels in der Munderkinger Straße. Die krachte beim Rückwärtsfahren in einen geparkten Mini und fuhr davon. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Opelfahrerin sofort von der Unfallstelle. Sie hatte kurz zuvor noch zwei Gäste einer in der Nähe stattfindenden Fastnetsveranstaltung in ihr Auto einsteigen lassen. Die Zeugin informierte über Notruf die Polizei und teilte die Autonummer des Opels mit. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen nahm den Sachverhalt auf. Die Fahrerin des Opels konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort war auch ihr beschädigtes Auto abgestellt. Angesichts der erdrückenden Beweislage räumte die 55jährige Beschuldigte die Unfallflucht ein. An ihrem Opel war ein Sachschaden von mindestens 1500 EU entstanden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden an dem Mini auf etwa 4000 EU. Der war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die 19jährige Besitzerin musste ihn abschleppen lassen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0338174)

