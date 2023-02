Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorradfahrer tödlich verunglückt

An seinen schweren Verletzungen verstarb ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen. Er war mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntagmorgen kurz nach fünf Uhr ein verunfalltes Motorrad auf der L 1164 zwischen Waldhausen und Eybach. Einen Fahrer konnte sie nicht entdecken. Mehrere Streifen des Polizeireviers Geislingen machten sich daraufhin bei Dunkelheit an der Unfallstelle auf die Suche. Nach weniger Minuten entdeckten die Beamten einen bewusstlosen Mann. Der lag im Wald unterhalb der L 1164. Zur Bergung und medizinischen Versorgung des Schwerstverletzten wurden die Feuerwehr, die Bergwacht und das DRK an den Unglücksort gerufen. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb der 20jährige aus dem Landkreis Heidenheim noch an der Unfallstelle. Nach Auswertung der am Unfallort vorhandenen Spuren muss davon ausgegangen werden, dass der Fahrer mit seiner Kawasaki bergab in Richtung Eybach unterwegs war. In einer langgezogenen Rechtskurve war er auf der feuchten Fahrbahn mit seinem Motorrad nach links von der Straße abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Dabei kam er zu Fall, rutschte nach links mehrere Meter den Hang hinunter und blieb bewusstlos liegen. Sein Motorrad schleuderte wieder auf die Straße zurück und schlitterte fast 80m weiter zurück auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Eybach. Dort wurde es von der Zeugin entdeckt. Der genaue Unfallzeitpunkt und wie lange der 20jährige im Wald lag, konnte noch nicht ermittelt werden. Der Gesamtschaden an der Kawasaki und der beschädigten Leitplanke wird auf mehr als 6000 EU geschätzt. Der Verkehrsunfall wurde von einer Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0338884)

