POL-PDKL: Einbruch in ein Gartenhaus

Meisenheim (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin parkte am Freitag um 12,50 Uhr ihren schwarzen Opel Insignia auf dem Kundenparkplatz des Möbel Martin Marktes in Meisenheim. Als sie gegen 19.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellte sie einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Schaden in Höhe von 1.000 EUR verursacht und sich anschließend unerlaubt von ...

mehr