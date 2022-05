Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen

Brücken (Pfalz) (ots)

Am Freitagabend, den 27.05.2022 wurde ab 23:00Uhr, durch die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kusel eine Kontrollstelle in der Hauptstraße in 66904 Brücken (Pfalz) eingerichtet. Insgesamt wurden hierbei 25 Fahrzeuge kontrolliert. Ihre Fahrzeugführer wurden dabei auf Fahrtüchtigkeit und die Wagen auf mögliche andere Mängel überprüft. Im Rahmen der Kontrollen wurde bei einem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen richten Sie bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-0 o-der per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@poilzei.rlp.de |pikus

