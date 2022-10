POL-DN: Verdacht auf Hehlerei wegen Ortung eines gestohlenen Fahrrads

Freialdenhoven (ots) - Ein 58-Jähriger aus Freialdenhoven wurde gleich zwei Mal wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei gestoppt. Bereits am Mittwoch (05.10.2022) hatten Zeugen den Mann gemeldet. Am Donnerstag (06.10.2022) fiel er dann erneut auf. Mehrere Zeugen hatten am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr den besagten Autofahrer gemeldet, unter anderem, weil er in Schlangenlinien fuhr. Als die Polizei den 58-Jährigen ...

