POL-UL: (UL) Ulm - Wasserschaden in Gebäudekomplex

Ulm (ots) - Am Morgen des Heilig Abend sollte ein Geschäft am Alter Postplatz geöffnet werden. Der Inhaber stellte fest, dass die Schiebetür am Eingang gewaltsam geöffnet worden war. Die Räumlichkeiten waren durchsucht. Der Einbrecher erbeutete einen vierstelligen Bargeld Betrag. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. +++++++++++++++++++++++++++ 2527585 Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. ...

