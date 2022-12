Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Auto geriet in Brand

Ulm (ots)

Von Anwohnern wurde der Brand eines Autos im Ortsteil Stetten bemerkt. Dieses stand am Mittag des Heilig Abend in einem Carport. Das Feuer griff auf den Carport und die Garage über. Auch ein daneben abgestelltes Auto wurde beschädigt. Die alarmierte Polizei konnte das Wohnhaus daneben sichern. Bisher wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen. An dem Auto war einige Zeit vorher ein Batterieladegerät wieder abgeklemmt worden. Der Schaden an den beiden Autos wird mit 4.000 EUR angenommen. An Carport und Garage wird der Schaden auf mehrere Zehntausend geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Achstetten, Oberholzheim, Laupheim und Bronnen waren mit 60 Mann im Einsatz.

