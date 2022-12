Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autos mussten ausweichen

An Heilig Abend, gegen 17.15 Uhr, fuhr eine Zeugin in ihrem Auto von Bezgenriet nach Jebenhausen. Ihr fiel ein silberfarbener Audi auf, der in starken Schlangenlinien fuhr. Im Gegenverkehr mussten Autos abbremsen bzw. nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die alarmierte Polizei konnte an der Wohnanschrift des Halters den Audi feststellen. An der Haustür wurde die Anwesenheit des Fahrers geleugnet. Auf richterliche Weisung durchsuchte die Polizei die Wohnung. Der betrunkene Mann hatte sich in einem Kleiderschrank versteckt. Da er mit einer Blutentnahme nicht einverstanden war, musste er zwangsweise in Krankenhaus mitgenommen werden. Seine verbalen Äußerungen den Beamten gegenüber erfüllten einen Straftatbestand. Erst mit dem Ergebnis der Blutprobe wird über die Entziehung der Fahrerlaubnis entschieden werden. Das Polizeirevier Göppingen bittet Zeugen oder Autofahrer, die durch die Fahrweise des 35-jährigen Audifahrers gefährdet wurden, sich unter Tel. 07161/63-2360 zu melden.

